Il Consiglio comunale approva altri tre atti. Sulla cittadinanza a Zaky viene meno il numero legale

Si è conclusa ieri pomeriggio, con l’approvazione di tre atti deliberativi l’attività ordinaria del Consiglio comunale per il quinquennio 2015-2020. Da oggi in poi il Consiglio potrà riunirsi solamente per adottare atti indifferibili e urgenti. Nella seduta di ieri pomeriggio l’Assise di Sala Delle Lapidi ha approvato tre atti deliberativi: una modifica al Regolamento dei Chioschi (favorevoli 18 consiglieri su 18 presenti) l’atto di indirizzo riguardante l’istituzione a Marsala del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari (16 sì su 16 presenti) e l’acquisizione di un immobile all’incrocio fra le vie Itria e Libertà al fine di abbatterlo e migliorare la viabilità in quella zona (16 sì e 3 astenuti). Respinta, invece, l’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti in contrada Ponte Fiumarella (4 sì e 9 astenuti) Nell’ultimo atto in esame, il conferimento della cittadinanza onoraria simbolica all’egiziano George Zaky, proposta dalle consigliere Luana Alagna e Linda Licari, è venuto meno il numero legale e i lavori sono stati quindi chiusi.

Il presidente Sturiano ha ribadito, al termine dei lavori, che è suo intendimento procedere adesso all’approvazione degli atti preliminari al bilancio e poi all’esercizio finanziario. A tal riguardo, il segretario generale, Bernardo Triolo, ha fatto presente che il termine utile per l’approvazione del bilancio di previsione è stato posticipato dal 30 agosto al 30 novembre.