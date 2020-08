Il centrodestra pronto a decidere su Grillo, la Lega convoca un’altra riunione

“Il valore dell’invocata unità e della volontà di dare anche a Marsala un unico indirizzo politico verrà definito domani”. Con queste parole i dirigenti leghisti Francesco Di Giorgio, Alessandro Pagano e Maricò Hopps comunicano di aver avuto la disponibilità da parte dei riferimenti provinciali e comunali dei partiti di centrodestra per l’incontro che si terrà giovedì 20 agosto alle ore 16.45 presso la Sala Malvasia del Baglio Basile. L’invito è esteso ai partiti di governo regionale e a quegli esponenti civici che già da tempo dimostrano vicinanza alla stessa coalizione.

Una convocazione per certi versi sorprendente, tenuto conto che per oggi alle 19 è prevista a Marsala una riunione della coalizione che sostiene Massimo Grillo e che comprende gran parte dei partiti di centrodestra (ma, com’è noto, non la Lega). La sensazione è che la candidatura dell’ex parlamentare dell’Udc continui ad essere salda, alla luce del lavoro di tessitura politica che è stato portato avanti da un anno a questa parte. Tuttavia, l’ultima iniziativa dei dirigenti del Carroccio appare come l’estremo tentativo di mostrare i muscoli a Grillo, nella speranza di vincerne le resistenze e convincerlo ad accogliere anche la Lega nella sua coalizione. Viceversa, si potrebbe andare verso due fronti diversi con una candidatura autonoma dei salviniani a Marsala, sulla scia di quanto avvenuto nel 2015.