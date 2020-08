A Marsala i panifici saranno chiusi il 15 e aperti domenica 16 agosto

Come preannunciato nei giorni scorsi, il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, sulla scia delle disposizioni adottate in materia dall’assessorato regionale alle attività produttive, ha sottoscritto un’ordinanza che sospende la possibilità di vendere il pane la domenica. Tuttavia, in occasione della festività di Ferragosto, in deroga alla citata ordinanza sindacale, il primo cittadino ha previsto un’eccezione per domenica 16 agosto. Il provvedimento del sindaco Alberto Di Girolamo ha accolto la richiesta delle rappresentanze dei locali panificatori, nonché della stessa Confederazione Nazionale Artigiani, CNA di Marsala.

Pertanto, i panificatori osserveranno la giornata di chiusura domani, sabato 15 agosto; mentre potranno svolgere attività domenica 16.

Gli effetti della richiamata Ordinanza n. 69 riprenderanno da domenica 23 Agosto e fino al prossimo 30 settembre.