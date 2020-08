Marsala Estate 2020: si entra nel vivo delle manifestazioni, presentato il cartellone

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del cartellone Marsala Estate 2020, il calendario di appuntamenti culturali già peraltro avviati. Ma, come ha fatto sapere l’assessore alle Politiche Culturali Clara Ruggieri “… scusateci per il ritardo, ma tra l’emergenza Covid e le problematiche tecniche siamo riusciti adesso a definire il tutto. Abbiamo però accolto tutte le proposte che ci sono pervenute dagli artisti locali, con i quali ci siamo confrontati assieme alla Commissione Cultura. Siamo riusciti anche a recuperare il concerto di Massimo Ranieri, evento clou con mille posti a sedere in Piazza della Vittoria, nel rispetto del distanziamento. Rispettare gli spazi e la normativa Anticovid non è stato semplice. Possiamo ritenerci soddisfatti di essere riusciti, anche in questo anno così particolare, ad offrire alla città una rassegna estiva di qualità. Alcuni eventi in previsione in autunno sono stati anticipati per garantire il cartellone”.

A fare gli onori di casa il sindaco Alberto Di Girolamo: “La cultura adesso deve andare avanti ma nella massima sicurezza, rispettando la distanza di un metro e usando la mascherina. Negli eventi non spostate la sedia per assembrarvi, è bene sapere che la Sicilia al momento è la Regione col più alto indice di crescita nei contagi”.

All’incontro con la stampa erano presenti diversi artisti e rappresentanti di associazioni, qualcuno ha anche illustrato brevemente il proprio progetto o spettacolo. Presenti anche l’assessore allo Sport Andrea Baiata che ha specificato che non ci saranno eventi sportivi per evitare il contatto sempre causa Covid (“Ci sarà fino al 10 agosto solo l’adrenalina dell’Extreme Motor Show in Piazza Stadio”), il dirigente Settore Cultura Francesco Gucciardi e il direttore di Ragioneria Filippo Angileri. Quest’ultimo ha specificato che il Comune comparteciperà agli eventi (cifra totale pari a 29mila euro) e che ad ogni spettacolo con biglietto d’ingresso bisogna prenotarsi alla Pro Loco (“Chi arriva la sera dell’evento potrà entrare se ci sono posti liberi o se chi prenota non si presenta entro una certa ora”).

Marsala Estate 2020, oltre a contare diverse pièce, iniziative teatrali e musicali, il Cinema Sotto le Stelle, vede il ritorno di 38° Parallelo, il Festival Le Vie dei Tesori a settembre, ‘a Scurata’, Autori & Territori al Carmine e diversi incontri con l’Autore organizzati sia dall’associazione Ciuri che dalla Libreria Mondadori. Un’anticipazione infine: il Comune di Marsala si sta preparando alla cerimonia inaugurale del complesso San Giovannello, in via Andrea D’Anna.