Coronavirus nel trapanese: nono giorno senza nuovi contagi

Nono giorno consecutivo senza nuovi casi di Coronavirus in provincia di Trapani. Resta fermo a 5 il numero dei positivi, al netto dei decessi (5) e delle guarigioni (126) registrate dall’inizio dell’emergenza epidemiologica.

Questa la distribuzione geografica sul territorio trapanese dei positivi, tutti asintomatici, attualmente in isolamento domiciliare obbligato: 2 a Marsala, uno ad Alcamo, uno a Mazara del Vallo, uno a Partanna. Si tratta di quattro donne e di un uomo, tutti tornati, in momenti diversi, da altre aree geografiche e risultati positivi al tampone.

In ulteriore crescita il numero totale dei tamponi effettuati (20.228) e quello dei test sierologici condotti sul personale sanitario in servizio nelle strutture pubbliche e private della provincia di Trapani (9.577).

L’Asp conferma che l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena prosegue attraverso i test per la diagnosi del covid-19.