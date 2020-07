Sinalp: “Chiudere i supermercati la domenica”, e chiede un tavolo tecnico con il comune di Marsala

Il segretario provinciale del Sinalp di Trapani Ignazio Parrinello ha incontrato diversi lavoratori del settore di Marsala per la questione chiusura o apertura domenicale dei punti vendita.

“La Giunta marsalese – afferma il sindacalista – in merito alla questione ha deciso di ascoltare i gestori ed i titolari dei supermercati presenti in città.

Secondo il nostro punto di vista, il sindaco, se proprio vuol conoscere il parere degli addetti ai lavori, avrebbe dovuto fare una pubblica assemblea invitando contemporaneamente, oltre alla parte datoriale anche le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori interessati.

Riteniamo utile ascoltare il punto di vista degli imprenditori ma certamente questa scelta è riduttiva poiché non ha permesso il reale confronto tra le parti.

Come Sinalp, dopo aver riunito ed ascoltato diversi lavoratori del comparto GDO, riteniamo fondamentale affrontare il problema da una angolazione diversa affinchè si possa ragionare veramente per il bene dei lavoratori senza intaccare la capacità commerciale delle imprese interessate.

Durante questi mesi tragici, i supermercati, a differenza di tanti altri comparti, sono rimasti aperti per garantire la distribuzione e l’approvvigionamento di cibo a tutta la cittadinanza.

L’apertura dei Punti Vendita ha messo a dura prova il personale che, senza alcun riconoscimento morale ed economico, ha garantito il funzionamento del comparto, contribuendo a dare una parvenza di vita quasi normale sul territorio ed ai suoi abitanti.

La lezione che abbiamo ricevuto da questo tragico evento mondiale è stata che la chiusura domenicale del comparto non mette in alcun modo a rischio la filiera economica della nostra società per natura “consumistica”.

Di contro, permettere a tante madri e padri di famiglia di poter disporre un giorno libero da dedicare alla famiglia, permetterà loro di cementare gli equilibri ed i rapporti sociali presenti al loro interno.

I figli dei lavoratori, se verrà confermata l’apertura domenicale, perderanno senza possibilità di recupero futuro, i loro bisogni di socialità, di gioco comune, di relazioni sociali, in parole povere di avere vicini i propri padri e le proprie madri almeno una volta alla settimana.

A questo rilevante fattore sociale va evienziata anche l’analisi economica fatta da diversi enti che hanno dimostrato, numeri alla mano, la risegmentazione del consumatore tipo della GDO, che, in un periodo di breve assestamento commerciale, fa recuperare il mancato guadagno domenicale nei giorni di venerdì e sabato.

Questo recupero economico potrà essere rafforzato magari con l’apertura giornaliera a turno unico e prolungando la chiusura di un’ora con un corretto programma di lavoro che non costringa i lavoratori a turni massacranti”.

Il Sinalp chiede l’apertura di un tavolo tecnico su iniziativa del Comune con i sindacati rappresentativi del comparto.