Riparato il danno alla condotta idrica di Marsala. L’acqua tornerà nel week end

E’ stato riparato il danno alla condotta idrica che si è verificato nella giornata di martedì a Marsala. Dopo quasi due giorni di lavoro, nella tarda mattinata di oggi gli operai hanno terminato le operazioni di sistemazione del danno, verificatosi anche stavolta tra le contrada Cozzaro e Casabianca, a pochi metri di distanza da quello di tre settimane fa. Come spiegato in altre circostanze, si tratta della linea principale della condotta, che collega i pozzi di Sinubio con piazza Caprera, da dove – a sua volta – distribuisce l’acqua nelle diverse aree della città.

Domani ripartirà l’erogazione idrica dopo la sospensione dovuta ai lavori e nel giro di 24-48 ore si dovrebbe tornare gradualmente alla normalità.

Nel tratto oggetto delle ultime rotture, ultimamente si è verificato un sovraccarico di pressione che ha determinato danni alle tubazioni e fuoriuscite di acqua, con inevitabili effetti nell’erogazione idrica generale, che soprattutto in centro e intorno a via Salemi e via Trapani sta producendo ripetuti disagi alla popolazione. “Per evitare ulteriori problemi dovremmo rifare la condotta principale – ribadisce l’assessore ai lavori pubblici Salvatore Accardi – ma si tratta di un intervento incompatibile con le disponibilità del Comune. Serve attingere a finanziamenti europei, come siamo riusciti a fare su altri fronti. Su questo, purtroppo, non abbiamo trovato nulla”. Nessun problema, invece, per quanto riguarda le linee secondarie, che lo scorso anno sono state oggetto di sostituzione delle tubature in tutte le aree della città (centro, periferia nord e sud).

Non appena si avrà certezza della piena riattivazione del servizio, verrà ripristinata anche la circolazione veicolare, temporaneamente interrotta nell’arteria viaria che collega la via Mazara con la zona interna delle contrade Cozzaro e Casabianca (nei pressi del supermercato Eurospin).