Scrive Giuseppe Giacalone sulla riapertura del cimitero nei giorni festivi

Superate le ragioni iniziali di necessario contingentamento dovute all’emergenza “Covid-19”, emergenza che ha messo a dura prova l’intero Paese, è adesso necessario tornare a garantire a tutti i cittadini di potersi recare al Cimitero per far visita ai propri cari defunti anche nella giornata di domenica, in particolar modo a quelli che per motivi di lavoro, non possono durante i giorni della settimana.

Giova rammentare, infatti, che dal 4 maggio scorso e fino ad oggi, con apposita ordinanza, il Sindaco Alberto Di Girolamo ha consentito la visita ai defunti secondo turnazione alfabetica dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 ed il sabato dalle 08 alle 14 con la chiusura nei giorni di domenica e di quelli festivi. Oggi, dati locali più che confortanti alla mano, venuta meno la difficile situazione d’emergenza ed essendo ripartita l’intera regione, venuta meno anche la stessa turnazione alfabetica, non si vede certamente alcun motivo per continuare questa grave e pesante limitazione a danno di tanti concittadini.

Dopo le tante lamentele e le tante richieste in tal senso fatte pervenire alla mia persona, in qualità di giovane impegnato in politica, per la ragione suesposta, mi sono già attivato per chiedere l’immediata riapertura del nostro Camposanto anche nella giornata di domenica, pur nel rispetto della normativa di igiene e di sicurezza (quindi ad esempio utilizzando il rilevamento della temperature con termoscanner).

Dare questa possibilità a questi nostri concittadini, impediti di poter andar a trovare i propri cari durante i giorni della settimana, rappresenterebbe un gran bel gesto di comprensione e di vicinanza, ma sarebbe anche un decisivo segnale verso i tanti imprenditori del settore florovivaistico, i produttori e i commercianti di fiori ( tutte categorie duramente colpita e messa in ginocchio dall’epidemia) che così potrebbero finalmente tornare a lavorare regolarmente anche nei giorni festivi.

Giuseppe Giacalone