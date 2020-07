Protocollo d’Intesa tra Konsumer e la Federazione degli Agenti Immobiliari trapanesi

Un importante protocollo di intesa è stato sottoscritto tra Konsumer Sicilia e la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP) per la provincia di Trapani. A darne l’annuncio i rispettivi presidenti, ovvero Giancarlo Pocorobba e Francesca Campo: “Siamo ben felici di poter avviare questa nuova collaborazione con una bella realtà come la FIAIP, con la quale condividiamo l’interesse a contrastare tutti quei fenomeni di illegalità ed abusivismo nel settore immobiliare”.

Ad esprimere soddisfazione anche Francesca Campo, che rimarca la bontà dell’accordo. “Confidiamo molto nella collaborazione con Konsumer – afferma – alla quale riconosciamo il grande merito di spendersi, quotidianamente, nella tutela dei soggetti più deboli. Con il suo supporto, perseguiremo, ancor di più, lo scopo di rappresentare gli interessi sociali ed economici di tutte le imprese che, come noi, legittimamente ed in maniera trasparente operano in questo ambito lavorativo”.