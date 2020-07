Ancora disagi per molte famiglie marsalesi, che da ieri si sono ritrovate nuovamente senza acqua. Si è infatti verificato un nuovo problema alla condotta principale delle rete idrica di Marsala. La rottura della tubazione è avvenuta in contrada Casabianca nella serata di ieri e l’Impresa è già al lavoro per la riparazione. I disagi all’approvvigionamento idrico interessano principalmente il centro urbano e l’immediata periferia.