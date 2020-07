Marsala: negli alberi di via Pascasino un… invito ai padroni dei cani

Due delle regole più comuni, o almeno così dovrebbe essere, è gettare i rifiuti nell’apposito contenitore e raccogliere le feci del cane che si porta a passeggio o a fare i bisogni, con una paletta o con un sacchetto usa e getta (da buttare anche in questo caso nel cestino giusto).

Ma non tutti i cittadini sono così ligi al dovere. E benchè tengono in casa un animale non rispettano queste semplici regole di convivenza comune e civiltà.

Sembra che ciò non accada, infatti, in via Pascasino, una delle vie del centro urbano di Marsala, dove da giorni campeggia un foglio attaccato all’albero che recita così: “L’albero non è il ca**toio del vs cane. Raccogliete la cacca schifosa del vostro cane”. A quanto pare qualcuno, magari alcuni abitanti, ha voluto fare sapere a chi porta il proprio amico a quattro zampe a fare i bisogni lungo la via, che le feci vanno raccolte.

E sembra anche che, nei giorni scorsi, ci sia stata una reale “testimonianza” di ciò: ignoti hanno lasciato un sacchetto con i bisogni canini attaccato alla maniglia del portone di un palazzo vicino, accompagnato da una scritta che invitava a smaltire correttamente il contenuto lasciato lungo la via Pascasino.

Messaggio chiaro!