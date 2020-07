Nasce un punto informativo per la marineria di Marsala

Le Imprese che operano nel settore Pesca potranno contare su un nuovo punto informativo a servizio della marineria di Marsala.

Sono in corso di ristrutturazione, infatti, i locali di via Ernesto Del Giudice, limitrofi al Comando della Polizia Municipale, prima adibiti a sede di uno sportello della Camera di Commercio. “Gli operatori della pesca potranno ricevere consulenze gratuite e supporto sulle procedure che riguardano i finanziamenti pubblici -afferma l’assessore Rino Passalacqua -, in tal senso, saranno interessanti i rapporti che si svilupperanno tramite il Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca che si avvale di fondi comunitari”.

Per la realizzazione del progetto, infatti, l’Amministrazione comunale si avvale di una quota del finanziamento FEAMP. In particolare, l’investimento di 100 mila euro comprende sia i lavori di adeguamento in corso che la fornitura di arredi, attrezzature e computer. Il tutto, finalizzato a dare assistenza specializzata e gratuita alle imprese delle piccola e grande pesca, con risvolti positivi per l’occupazione e l’economia del territorio.