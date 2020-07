Facebook: gli utenti saranno avvisati quando condividono articoli più vecchi di tre mesi

In questo modo si contrasta la diffusione di notizie false o non più veritiere

Facebook è ormai diventato l’habitat ideale delle fake news: diverse statistiche dimostrano che la maggior parte degli utenti condivide gli articoli leggendo solo il titolo e non verificando dunque se si tratta di notizie vere o recenti.

Il noto social network si sta adoperando come possibile per contrastare la diffusione di notizie false e in tal senso a breve introdurrà una nuova funzionalità davvero molto utile: Facebook avviserà gli utenti quando stanno per condividere un articolo più vecchio di tre mesi sulla propria bacheca o nei gruppi.

Nello specifico, quando l’utente proverà a condividere un articolo non più attuale, sul proprio schermo vedrà comparire un avviso popup che lo informerà che si tratta di un contenuto ormai vecchio. A quel punto, si potrà decidere se tornare indietro, oppure se condividere ugualmente quel link.

In questo modo, Facebook spera di “responsabilizzare” i propri utenti, cercando di farli riflettere su cosa condividono. La domanda adesso è: funzionerà? Staremo a vedere.