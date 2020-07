Coronavirus nel trapanese: altro giorno senza contagi

Ancora un incremento del numero dei tamponi effettuati (15.565) e dei test sierologici condotti sul personale sanitario (8.549). Per il resto, il bollettino aggiornato dell’Asp sulla diffusione del Coronavirus nel trapanese non fornisce particolari novità rispetto ai giorni scorsi.

Resta fermo a quota 1 il numero di casi di positività al Covid: si tratta sempre della giovane marsalese asintomatica, che da settimane si trova in isolamento domiciliare obbligato presso la propria abitazione in attesa di completa negativizzazione. Per il resto, fortunatamente, non si registrano nuovi casi.

Il bilancio aggiornato dall’inizio dell’emergenza Coronavirus conta sempre 131 casi totali: con 125 guarigioni, 5 decessi e un caso ancora in sospeso.