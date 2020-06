Marsala: è possibile fare richiesta per i Buoni Spesa regionali

Con un Avviso pubblicato online sul sito istituzionale, l’Amministrazione comunale di Marsala rende noto che è possibile fare richiesta per l’assegnazione dei Buoni Spesa regionali. Sono spendibili per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti). I Buoni, in alternativa, si possono utilizzare anche per il pagamento delle utenze domestiche o dei canoni di locazione della prima abitazione. Interessati sono i nuclei familiari residenti a Marsala – anche se composti da una sola persona – che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza socioassistenziale da Covid.

“È doveroso ricordare che risale allo scorso marzo, in piena pandemia, l’avvio delle iniziative messe in atto da questa Amministrazione a sostegno delle famiglie in difficoltà – sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo -. Assieme alla gestione del Centro di Raccolta Alimenti, con oltre novemila pacchi spesa consegnati, si è anche provveduto alla distribuzione dei buoni spesa nazionali assegnati ad oltre duemila famiglie”.

A ciò, si aggiungono le donazioni provenienti da Aziende e privati cittadini, sia attraverso i bonifici che sono stati utilizzati per i pacchi spesa, sia attraverso i 500 voucher – per un importo di diecimila euro – donati dal Gruppo “Il Centesimo”, in corso di distribuzione.

“Gli aiuti solidali non sono mai mancati in questi mesi, venendo incontro alle famiglie in difficoltà – afferma l’assessore Clara Ruggieri -. Questa nuova misura regionale va ulteriormente a beneficio delle famiglie che hanno sofferto la crisi socio-economica causata dalla pandemia, per affrontare in maniera più serena questo prolungato periodo”.

Il valore del “Buono Spesa” regionale è rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare: 300 euro per il nucleo di una sola persona, 400 (due persone), 600 (tre persone), 700 (quattro persone), 800 euro per il nucleo composto da cinque o più persone. La somma assegnata dalla Regione al Comune di Marsala ammonta – come prima trance – a quasi 500 mila euro, pertanto i “Buoni Spesa” saranno corrisposti fino ad esaurimento del suddetto importo alle famiglie che versano in stato di bisogno, secondo modalità e requisiti riportati nell’Avviso. In particolare, il nucleo familiare non deve percepire alcun reddito da lavoro, né disporre di rendite finanziarie o di proventi monetari di alcun genere. Inoltre, la famiglia non deve essere destinataria di alcuna forma di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, Pensione….), a meno che tale sostegno pubblico – ottenuto anche attraverso buoni spesa/voucher erogati per emergenza COVID – sia di importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati.

In tale specifico caso, infatti, al nucleo familiare potrà essere attribuita la differenza tra i relativi importi. I buoni spesa saranno spendibili presso gli esercizi commerciali convenzionati il cui elenco verrà pubblicato sul sito comunale. La domanda – da inviare entro il 13 Luglio – va compilata online accedendo a https://marsala.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda.php?_enteselezionato=101.

I cittadini con necessità di supporti informatici per l’accesso al sito e per la presentazione della Domanda possono rivolgersi ai Patronati, ai CAF, alle Associazioni del Terzo Settore e alle Associazioni di Volontariato operanti in Marsala, che provvederanno a inoltrare la Domanda su delega del richiedente. Le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza”.