Cimitero di Marsala, Arturo Galfano chiede la riapertura nei giorni festivi

Con una nota inviata al sindaco Alberto Di Girolamo e all’assessore ai servizi cimiteriali Andrea Baiata, il vicepresidente del Consiglio comunale di Marsala Arturo Galfano chiede che venga ripristinato l’orario di apertura vigente al cimitero prima del Covid 19. In particolare, fa riferimento al ripristino delle modalità d’accesso precedentemente previste per il sabato pomeriggio e la domenica mattina in modo da consentire a tanti cittadini – che non possono farlo nei giorni feriali – “di andare, dopo quatto mesi, a fare visita, ai propri defunti”.

Come si ricorderà, l’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid – 19 ha reso necessaria la chiusura al pubblico del cimitero, poi riaperto con ordinanza sindacale del 4 maggio che prevedeva comunque la turnazione alfabetica dal lunedi al venerdi dalle ore 8 alle 18 ed il sabato dalle 8 alle 14 con la chiusura della domenica e dei giorni festivi.

Alla luce delle numerose richieste pervenute da parte dei familiari dei defunti impossibilitati in giorni feriali a recarsi al cimitero, Galfano chiede pertanto all’amministrazione di intervenire a riguardo.