Rodriquez soddisfatto per la riapertura di Birgi. “Merito di Cancelleri, ma resta il problema dei collegamenti”

Il consigliere comunale marsalese Aldo Rodriquez esprime soddisfazione per la riapertura al traffico aereo civile dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi, con il primo volo da Bologna esaurito in ogni ordine di posto.

“Diamo atto dell’ottimo lavoro svolto dell’adeguamento dello scalo alle prescrizioni di sicurezza anticovid per chi arriva nel nostro territorio”, afferma Rodriquez che poi propone un piccolo excursus.

“In data 12 giugno, durante una colazione di lavoro in Marsala, insieme al ViceMinistro Cancelleri (MIT), nella quale si è argomentato anche dell’improvviso abbandono di Alitalia dallo scalo Vincenzo Florio, ed in contemporanea il Decreto Interministeriale 245 del 12 giugno scorso “Decreto razionalizzazione trasporto aereo” che enunciava a quali aeroporti fosse permessa l’operatività dei servizi, non figurava lo scalo di Trapani (oltre Comiso, Linate, Treviso etc etc.).

In quella sede si è avuta l’occasione immediata e diretta di chiedere al Viceministro il perché il Vincenzo Florio non fosse incluso, in considerazione della cronica carenza di strutture e servizi alla mobilità che sono ataviche nel nostro territorio. Si è fatto riferimento al taglio lineare operato dal Governo Monti nel 2011, in un contesto di razionalizzazione ed ottimizzazione di risorse finanziarie, non considerando che la mobilità in zone come Forlì o Brescia è nettamente più fluida in territori come Trapani o Comiso o Crotone.

La risposta, immediata e positiva, è arrivata il 15 giugno, con nota dello stesso Viceministro, che spiega ampiamente le motivazioni e la conseguente azione, ancor prima del legittimo “flash mob” e ci permettiamo, un po’ meno legittimo assembramento che si è sviluppato nel mentre.

Nell’evitare inutili e strumentali giochi di parole, l’aeroporto Vincenzo Florio, seppur nella sua efficiente veste, purtroppo, continua a non vestire quell’efficacia, strutturata e necessaria a tutto il territorio provinciale ed anche dell’intera Sicilia Occidentale, a parere dello scrivente, per il semplice motivo che è come una bella cattedrale nel deserto, una bella porta che si apre sul nulla, inteso come mobilità del territorio, non certo le bellezze che ne racchiude.

Più che proclami in linguaggio politichese, ci piacerebbe dialogare, confrontarci, con le forze politiche, imprenditoriali e sociali in merito un programma di sviluppo della mobilità del territorio che dia, oseremo dire, il normale sviluppo ferroviario e viario che il territorio marsalese e provinciale merita, a partire dal collegamento ferroviario che dalla stazione di Ragattisi arrivi fin dentro lo scalo, il completamento della bretella a scorrimento veloce fino a Mazara del Vallo, una rete di bus Interprovinciali modulata agli orari dei voli ed una visione sinergica della mobilità e quindi fruizione dei flussi turistici, di tutto il territorio del Distretto Turistico di tutta la Provincia”.