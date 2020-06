Guarita una delle due marsalesi positive al Covid

E’ ufficialmente guarita dal Coronavirus una delle due marsalesi che fino a ieri risultavano positive. Gli ultimi tamponi hanno infatti confermato la negativizzazione della giovane donna, che – rientrata a maggio da Milano – si era subito posta in quarantena, risultando positiva al tampone di fine quarantena. Dopo alcune settimane trascorse in isolamento domiciliare, adesso è da considerare, a tutti gli effetti, guarita. Resta dunque un solo caso di positività al Covid-19 in provincia di Trapani, riferibile a un’altra giovane marsalese, rientrata da Bergamo a marzo e, dopo alterne vicende, ancora in isolamento domiciliare obbligato.

Si aggiorna dunque il bilancio dell’emergenza epidemiologica nel trapanese, che conta 125 guarigioni e 5 decessi.

Cresce ancora il numero dei tamponi effettuati – 15.045 – così come quello dei test sierologici condotti sul personale sanitario (8.257).