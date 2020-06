Chiusura festiva dei supermercati: incontro a Marsala tra istituzioni e gestori

Continua a Marsala il dibattito sull’apertura dei supermercati nei giorni festivi e nelle domeniche. Sospesa durante il Covid, è ripartita dopo la fine del lockdown, riproponendo un confronto che si trascina da tempo tra i fautori del diritto dei lavoratori al riposo festivo e i sostenitori della necessità di aprire i supermercati ogni giorno, per andare incontro alle necessità dei fruitori. A riguardo, nella giornata di ieri, aveva fatto molto discutere l‘appello rivolto al sindaco dall’avvocato Giuseppe Giacalone, che ha inviato una nota alla nostra redazione sul tema.

Nel frattempo, il primo cittadino ha incontrato questo pomeriggio i responsabili e i gestori dei supermercati del territorio marsalese per conoscerne l’orientamento. A margine della riunione, Alberto Di Girolamo afferma: “Da più parti (sia dai gestori che dai lavoratori) mi è stata sollevata la questione relativa al riposo domenicale di quanti che operano nei supermercati della Città. Dal confronto è emerso che non vi è unità d’intenti fra i fra gestori e i responsabili, anche se la maggioranza dei presenti (10 su 17) si è espressa per la chiusura domenicale. Da parte mia mi sono riservato di ascoltare anche i titolari dei supermercati assenti, le organizzazioni sindacali di categoria e i sindacati dei lavoratori e poi deciderò di conseguenza. L’intento è quello di adottare un provvedimento che tuteli tutti. Per la prossima domenica (28 giugno), intanto, i supermercati rimarranno aperti”.

All’incontro, tenutosi al Complesso San Pietro, hanno anche partecipato il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, il segretario generale, Bernardo Triolo e il consigliere comunale Mario Rodriquez.