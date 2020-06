Mobilità e immissioni in ruolo nel comparto scuola: le domande del gruppo Corsi e ricorsi ai sindacati

Riceviamo e pubblichiamo una nota, a firma di Floriana Oliva, portavoce del gruppo “Corsi e Ricorsi” della provincia di Trapani. In particolare, nel documento si pongono alcune domande rivolte ai sindacati del comparto scuola, che di seguito riportiamo.

Come intendete contrastare l’intento della ministra Azzolina di pubblicare gli esiti della mobilità annuale entro il 20 settembre e quindi ad anno scolastico già iniziato?

Come pensate di gestire il flusso migratorio dei docenti che, nonostante siano certi di ottenere assegnazione provvisoria, il primo settembre dovranno prendere servizio nella lontana sede di titolarità, in barba a qualsiasi principio di sicurezza sanitaria legata all’emergenza COVID?

Come intendete rispondere all’accantonamento dei posti per immissioni in ruolo previsto dal Ministero dell’Istruzione, che secondo il Consiglio di Stato (Ordinanza n.3722 del 22.07.2019) è illegittimo visto che ha stabilito che la mobilità ha la priorità sulle nuove assunzioni?

Come intendete chiedere al Ministero dell’Istruzione che venga rispettata la sentenza del Tar Lazio n 149/ 2019 in base alla quale bisogna attivare i posti di sostegno sulla base delle esigenze rilevate annualmente sul territorio e basandosi dunque sull’organico di fatto e non su un organico di diritto ormai evidentemente insufficiente a coprire il fabbisogno nazionale?

Come intendete porre fine alle presunte certificazioni 104 grazie alle quali i presunti furbetti ottengono la totalità o quasi dei trasferimenti?

Come lavorerete per far rientrare nella propria provincia di residenza i docenti assunti da Concorso Ordinario 2000?

Nell’accreditata ipotesi di rientro a scuola mantenendo distanza di sicurezza, cosa prevedete per gli alunni disabili e per gli insegnanti di sostegno che, ovviamente, tale distanza non potranno mantenerla?

Gradiremmo delle risposte esaustive. E vi invitiamo, anziché limitarvi in questo momento a sponsorizzare corsi di formazione per i concorsi per aspiranti docenti che possano garantirvi nuovi tesseramenti, a tutelare chi in voi ha creduto e continua a farlo consentendo la ritenuta mensile a Vostro favore.





Cordialmente,

il gruppo “Corsi e Ricorsi” della provincia di Trapani