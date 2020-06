Un’ordinanza a firma della Comandante della Polizia Municipale Michela Cupini istituisce, nei giorni festivi e prefestivi, il senso unico in via Torre Sances con direzione di marcia via Passalacquai, zona Birgi Vecch.

Il provvedimento è finalizzato a evitare intralci alla circolazione e garantire la sicurezza stradale e in particolare il transito dei mezzi di soccorso e di polizia. Nell’ultimo tratto di via Torre Sances, inoltre, viene istituito anche il divieto di sosta.