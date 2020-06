La Sony presenta la Playstation 5

La Sony ha presentato la Ps5 con cui vorrà contrastare l’uscita della nuova Xbox Series X di Microsoft

Con un evento in streaming seguito da oltre due milioni di utenti, ieri la Sony ha presentato ufficialmente la nuova Playstation 5. La console sarà venduta in due versioni piuttosto simili tra di loro ma con la differenza che una non avrà il lettore ottico bluray 4k.

Il nuovo modello sarà più potente e promette una grafica migliore grazie ai processori Amd. Anche se non ci sono conferme ufficiali, molto probabilmente chi comprerà la nuova console potrebbe avere problemi di retrocompatibilità con quelle precedente. Era piuttosto scontato che i titoli della PlayStation 2 e della PlayStation 3 potessero non funzionare anche sulla Ps5 ma, secondo alcuni rumor, potrebbero esserci restrizioni anche per quelli della PlayStation 4.

Al momento i giochi già confermati, disponibili in concomitanza con l’uscita della Ps5 o nei mesi successivi, sono “Godfall”, “Cyberpunk 2077”, “Marvel’s Avengers”, “Fifa 2021”, “Marvel Spider-Man Miles Morales” e “Assassin’s Creed: Valhalla”. L’elenco di quelli ancora in lavorazione è piuttosto lungo, ne citiamo alcuni come “Resident Evil VILLAGE”, “Horizon II – Forbidden West” e “Gran Turismo 7”.

Sul prezzo non ci sono ancora notizie confermate. Negli scorsi giorni si era diffusa su Twitter un’immagine presa da Amazon Uk dove si comunicava che la Playstation 5 era in vendita per £599.99 ma poco dopo i referenti della piattaforma avevano smentito ufficialmente la notizia dicendo che si trattava di un semplice errore.

Anche la data d’uscita non è stata ancora annunciata. Molti siti del settore scrivono che sarà sul mercato entro le vacanze natalizie di quest’anno e che, presumibilmente, verrà lanciata prima della settimana del Black Friday 2020.