Marsala: alcune vie del centro storico chiuse al traffico la sera

Le vie Vespri, L. Anselmi Correale, A. D’Anna, Curatolo, Caturca e Cammareri Scurti (tratto tra via XI Maggio e via Garraffa) sono le strade del centro storico di Marsala che – da Giugno a Ottobre 2020 – resteranno chiuse al traffico veicolare nelle ore serali e notturne. Si rinnova quindi l’ampliamento delle aree pedonali attualmente esistenti, che soddisfa un duplice aspetto.

“Oltre a consentire di passeggiare in condizioni di maggiore sicurezza – afferma il sindaco Alberto Di Girolamo – la misura agevola anche le attività commerciali che potranno occupare maggiore suolo pubblico soddisfacendo, altresì, le esigenze di distanziamento interpersonale”.

Le misure anticovid, infatti, impongono ai pubblici esercizi – quali bar, ristoranti, paninerie… – di svolgere attività nel rispetto di specifiche Linee guida governative. Pertanto, la tutela della salute dei cittadini potrà essere maggiormente garantita se si amplia lo spazio a disposizione per arredi e dehors in genere. A tal fine, con precedente provvedimento, la Giunta Municipale aveva già stabilito le misure da adottare, in linea con i provvedimenti emergenziali finalizzati a sostenere i pubblici esercizi e contenere il diffondersi del contagio da coronavirus. In particolare, per le nuove richieste di suolo pubblico presentate dai titolari di ristoranti, bar, pub… (esercizi di somministrazione bevande e alimenti), l’autorizzazione ad occupare la superficie esterna può arrivare anche al 200% di quella interna; mentre per le richieste di ampliamento, si può autorizzare fino al 100% della superficie già concessa.

Interessate sono anche le attività artigianali che preparano prodotti da forno (panetterie, pizzerie…), alle quali può essere concessa un’area di suolo pubblico doppia rispetto a quella consentita dal vigente regolamento comunale. Sul suolo pubblico autorizzato nelle vie L. Anselmi Correale, A. D’Anna, Curatolo e Cammareri Scurti (tratto tra via XI Maggio e via Garraffa), la collocazione di piantane, tavolini, ombrelloni, ecc., potrà avvenire in coincidenza con gli orari di chiusura al traffico: dalle ore 19:00 alle ore 01:00 di ogni giorno della settimana (fino al 31 Ottobre 2020). La via Vespri, invece, resta chiusa dalle ore 20:00 alle ore 01:00; mentre nella via Caturca l’isola pedonale è attiva dalle ore 11:00 alle 15:30 e dalle 18:00 alle ore 01:00.