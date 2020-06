Guarito dal Coronavirus: era stato contagiato a Villa Eleonora

Ancora una guarigione dal Coronavirus in provincia di Trapani. Si tratta del paziente originario di Calatafimi Segesta contagiato all’ospedale Villa Eleonora di Palermo, dove si era recato per altre patologie. Nella struttura palermitana, come si ricorderà, ad aprile era scoppiato un autentico focolaio, con 35 positivi tra i pazienti ricoverati e il personale in servizio. Appurata la positività del calatafimese al Covid, era stato disposto il suo trasferimento prima a Partinico e poi presso la propria abitazione. Arrivata conferma dell’auspicata negativizzazione, il soggetto in questione può finalmente essere dichiarato guarito. Una lunga odissea, fortunatamente conclusasi nel migliore dei modi.

Scendono dunque a 3 i positivi in provincia di Trapani, tutte donne e asintomatiche. Si tratta di due marsalesi e di una mazarese, che si trovano in isolamento domiciliare obbligato.

Il bilancio nel trapanese dall’inizio dell’emergenza epidemiologica è di 5 decessi e 123 guarigioni. Nessun paziente è al momento ricoverato.

In totale i tamponi effettuati sono stati 12.915, mentre i test sierologici condotti sul personale sanitario sono stati 6.844.