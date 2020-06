Acconto Imu, la proposta di Sturiano per i marsalesi in difficoltà economica

Un emendamento per superare l’impasse in cui si è venuto a trovare ieri il Consiglio comunale di Marsala riguardo al termine del pagamento dell’acconto IMU 2020. Lo ha predisposto il presidente Enzo Sturiano alla luce delle novità emerse nel corso della seduta di ieri, alla presenza del dirigente Filippo Angileri. Questi, infatti, aveva chiarito all’Aula che la scadenza dell’Imu non poteva essere disattesa (la Giunta Municipale aveva proposto il 16 Settembre per i cittadini in difficoltà economiche). A conferma di ciò, una Circolare del Ministero delle Finanze aveva reso noto che non è assolutamente possibile prorogare la quota statale della stessa imposta. Pertanto, l’emendamento che il presidente Sturiano sottoporrà domani all’approvazione del Consiglio comunale stabilisce: – il rinvio al 16 Settembre 2020 del versamento della quota IMU di pertinenza comunale, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro la suddetta data; – rimane invariata la scadenza del 16 Giugno 2020 per il versamento della quota IMU a favore dello Stato (fabbricati categoria D, codice tributo 3925).