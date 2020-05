Vento Nuovo: “Meno acquisti online e più fiducia nelle imprese locali”

Mario Figlioli, della Lista Civica Vento Nuovo, interviene sulla situazione delle imprese del territorio, attanagliate dalla crisi pandemia e di conseguenza da quella economica:

“Oggi, piu di prima, ricordiamoci dei piccoli negozi e di chi gestisce attività artigianali. Non sarà tantissimo, ma se iniziamo a preferire le piccole attività agli acquisti compulsivi online daremo sicuramente il nostro contributo alle imprese locali, che possono trovarsi seriamente in difficoltà dopo questo lungo periodo di stop. Iniziamo dalle piccole abitudini, che fanno bene anche all’ambiente: il piccolo produttore locale, l’artigiano, il negozietto in paese offrono spesso la qualità e la sapienza del loro prezioso know how. Le nostre piccole scelte faranno la differenza. Acquistiamo con coscienza e responsabilizziamoci a fare scelte oculate. Non è tantissimo e non dipenderà solo da questo il sostegno all’economia, ma se possiamo fare anche solo una piccolissima parte, non dobbiamo tirarci indietro“.