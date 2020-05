Misteriosa busta recapitata ad Angela Grignano

Il singolare ed anche un pò inquietante episodio è avvenuto stamattina a Xitta, frazione di Trapani. Angela Grignano, la giovane ballerina trapanese rimasta gravemente ferita nell’esplosione di una conduttura di gas a Parigi avvenuta un anno e mezzo fa, si è vista recapitare a casa una “misteriosa” busta senza mittente e con destinatario cancellato.

Angela Grignano

La busta contiene alcune mascherine anticontagio Covid19 e, a quanto pare, proviene da Hong Kong, la lontanissima località cinese ed ha impressa l’immagine di una Superwoman ricavata dallo stesso profilo facebook della bella e giovane Angela. E’ stata la stessa Grignano a darne notizia sui social per cercare di risolvere il “mistero”. “Non ho richiesto nessuna mascherina, nè inviato alcun messaggio per ottenere quelle mascherine. Sono molto stupita. Chi può essere stato?”

Queste le parole usate dalla Grignano per tentare di dipanare la matassa e dare una spiegazione all’inquietante episodio. C’è persino chi ha suggerito alla giovane di buttare il tutto e disinfettare il tavolo su cui è stata posata la busta con le mascherine, intravedendo un pericolo di contagio vista anche la provenienza dal lontano Oriente. C’è chi ha auspicato l’intervento della polizia postale per risalire all’autore della missiva. Una stranezza che la giovane e battagliera Angela, non ha tralasciato di fare notare, fortemente determinata a risolvere questo strano “Caso”. C’è anche chi, cercando bene, ha suggerito anche di cliccare sul link stampato sulla busta che rimanda ad una fantomatica ditta cinese pubblicizzata su Facebook che regalerebbe mascherine a chi ne fa richiesta. Il mistero si infittisce.