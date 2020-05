E’ morto Guglielmo Parrinello. Era stato investito 6 mesi fa da un pirata della strada

E’ morto all’età di 90 anni a Marsala Guglielmo Parrinello. L’uomo era stato travolto da un pirata della strada il 26 novembre dello scorso anno, mentre stava camminando ai lati della carreggiata, in via Mazara, nei pressi del negozio di abbigliamento Terranova.

Nell’occasione, il conducente dell’auto non si fermò a constatare le condizioni dell’anziano che aveva investito, venendo meno agli obblighi di soccorso previsti dalla legge. I familiari di Parrinello denunciarono l’accaduto ai Carabinieri, ma, a distanza di sei mesi, non è stata ancora individuata l’identità del pirata della strada, che a questo punto potrebbe rispondere del reato di omicidio stradale.

Ricoverato in condizioni molto gravi al “Paolo Borsellino” di Marsala, il 90enne aveva riportato un’emorragia cerebrale e diverse fratture. Era poi uscito dall’ospedale, facendo ritorno a casa della figlia, ma le sue condizioni di salute risultavano fortemente compromesse e non aveva mai ripreso l’uso delle gambe. Si è spento oggi, circondato dall’affetto dei propri cari.

Conosciuto da molti in città come “Mastru Ghemmo”, Guglielmo Parrinello era un artigiano che aveva lavorato a lungo per le cantine marsalesi. Vedovo da 16 anni, lascia due figlie e diversi nipoti.