Marsala, una barca di migranti sbarca vicino al lido Pakeka

Dopo lo sbarco a Lampedusa di due distinte piccole imbarcazioni di nella mattinata del 23 maggio, nel pomeriggio uno sbarco per certo versi davvero insolito di migranti, si è verificato sulla spiaggia di Marsala, nei pressi del Lido PakeKa.

Insolito perché avvenuto alle 18 quando la spiaggia era ancora popolata da diversi bagnanti intenti a trascorrere il primo fine settimana estivo in spiaggia.

Una barca proveniente dal largo si è avvicinata alla spiaggia che in un certo punto presenta un piccola insenatura e dalla stessa sono sbarcati circa 25 migranti che si sono subito dispersi nelle strade limitrofe e trasversali alla strada dei lidi.

Il tutto è stato ripreso dai bagnanti e la notizia che ha fatto il giro del web, ci è stata confermata dalla comandante di Circomare di Marsala la tenente Carla Picardi. La barca è stata individuata dagli uomini della capitaneria di porto e si trova ancora sul posto.

Mentre la ricerca dei migranti sbarcati si stanno occupando le forze dell’ordine. Come si sa non si tratta soltanto in questo periodo soltanto dell’applicazione delle norme che regolano gli sbarchi dei clandestini. Se individuati dovrebbero essere sottoposti alle norme anticoronavirus ( quarantena, tampone ecc… )