Il sindaco di Marsala ha revocato l’ordinanza sulle mascherine

Il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo ha sottoscritto oggi un’ulteriore ordinanza con cui revoca con effetto immediato quella dello scorso 15 maggio sull’utilizzo delle mascherine. Chiaramente ciò non significa che si potrà definitivamente abbandonare i dispositivi di protezione, ma che ci si atterrà alle disposizioni previste dalla presidenza della Regione.

I cittadini, di conseguenza, dovranno attenersi a quanto prevede l’ordinanza del Presidente Nello Musumeci che obbliga all’utilizzo della mascherina nei locali aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto. In generale, ci si dovrà sempre portare dietro la mascherina quando si esce: nei luoghi pubblici (ville, parchi, strade, piazze, mercati, giardini, etc…) sarà necessario indossarla nei casi in cui non sarà possibile mantenere le distanze di sicurezza rispetto agli altri cittadini presenti.

“Invito a rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro anche con la mascherina indossata – afferma il sindaco Alberto Di Girolamo -. Sono tante le persone con le quali si può venire a contatto anche involontariamente: con la mascherina ci tuteliamo e rispettiamo pure gli altri”. In merito, il sindaco di Marsala risponde anche a quei consiglieri comunali che hanno presentato mozioni e avvalorato petizioni contro la sua ordinanza (tra cui Eleonora Milazzo, Alex Coppola e Michele Gandolfo): “Che faranno ora, raccoglieranno firme anche contro il Governatore Musumeci”? Il punto è invece un altro, perché preoccuparsi della salute pubblica è compito delle Istituzioni, soprattutto in un tremendo periodo come quello che viviamo da due mesi. La tutela dei cittadini non è mai eccessiva se è minacciato il bene dell’intera comunità e venerdì scorso – dopo le tante segnalazioni che mi sono giunte per il mancato rispetto della distanza di sicurezza in alcune zone della città – il problema della salute di tutti si poneva con urgenza ed ho agito subito, com’era mio dovere”.

Per quanto riguarda i termini relativi all’obbligo della mascherina, l’ordinanza regionale fissa il termine del 7 Giugno, fermo restando che la durata dell’emergenza Covid 19 – come da Decreto del Governo nazionale – è fissata al prossimo 31 luglio. Periodo entro il quale – si sottolinea nella nota inviata oggi dall’amministrazione comunale – potranno ancora emanarsi provvedimenti d’urgenza a beneficio della salute pubblica.