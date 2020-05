Ecco come disinfettare lo Smartphone

Lo smartphone è probabilmente l’oggetto che utilizziamo di più durante la giornata. Quindi possiamo anche dire che è da considerare un vero e proprio veicolo di germi e batteri perché, soprattutto durante la pandemia che stiamo vivendo, c’è un’alta possibilità che quando usciamo per motivi necessari e motivati, le mani o i guanti che indossiamo tocchino superfici infette e poi lo schermo dello smartphone.

La soluzione, allora, è quella di stare molto attenti a quello che fate seguendo correttamente le linee guida che il governo ci ha dato e poi utilizzare degli strumenti che ci aiutino nel compito, a volte noioso e ripetitivo, di sanificare tutti i nostri oggetti. Per lo smartphone esistono i sanitizer UV.

Lo sterilizzatore ultravioletti e ozono che vi consigliamo ha una potente luce UV assolutamente sicura per i dispositivi elettronici, uccide il 99,99% dei germi e batteri, e si può usare anche per disinfettare qualsiasi piccolo oggetto che si riesce a infilare dentro: occhiali da sole, auricolari, gioielli.

Semplice, efficace e facile da usare, è compatibile con gli smartphone più grandi e non solo disinfetta dai germi, ma fa anche da diffusore di aromaterapia: basta aggiungere 1 o 2 gocce dell’olio essenziale preferito e si sprigionerà anche un gradevole odore durante la sanificazione. Si accende via USB e può essere usato anche come base di ricarica wireless per lo smartphone. Lo trovate in vendita qui