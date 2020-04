I Vigili del Fuoco del distaccamento di Marsala sono intervenuti ieri con gli specialisti NBCR (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) per effettuare le operazioni di igienizzazione degli uffici comunali di via Garibaldi e dei locali del Settore dei “Servizi al Cittadino” di Sappusi su richiesta di collaborazione del Comune di Marsala. L’intervento si è protratto per circa tre ore e ha interessato tutti i locali degli stabili in oggetto.