Allarme per due casi sospetti di coronavirus a Marsala

Due casi sospetti riguardanti possibili contagi da coronavirus hanno tenuto in allarme la comunità marsalese.

Nella mattinata di lunedì una vettura del 118 di Petrosino è intervenuta nella via Massimo D’Azeglio. I sanitari sono stati chiamati dai responsabili di una casa di riposo per anziani che si trova nella strada del quartiere dell’ex tribunale.

A quanto sembra un anziano ospite si era sentito male accusando sintomi che potevano essere riconducibili ad una possibile patologia da covid. I sanitari sono giunti sul luogo con il vestiario tipico dell’allarme coronavirus.

La sirena del 118 e la vista degli uomini totalmente coperti dalla ormai tradizionale tuta bianca, ha gettato nella preoccupazione gli abitanti dei numerosissimi palazzi della zona che si sono affacciati dai balconi.

Si è trattato però, fortunatamente, di un falso allarme. Come riferito dalle nostre fonti l’anziano era affetto da malattia influenzale e dopo essere stato sottoposto a visita dai sanitari non è stato ritenuto necessario il suo trasporto al triage del Paolo Borsellino.

Sempre nella via D’ Azeglio la scena si è ripetuta nel pomeriggio. Uomini di una ditta privata, chiamati dai responsabili della struttura, sono arrivati per sanificare i locali che ospitano gli anziani. Ma come si è appreso non si è registrato nessun caso sospetto.

Sempre nella stessa giornata il 118 è stato chiamato in una delle contrade del nord della città dove in una abitazione un anziano signore presentava dei sintomi influenzali, in questo casi il personale sanitario ha ritenuto opportuno il trasporto presso il centro attrezzato del triage dell’ospedale di Marsala.

Come ci è stato confermato dopo le indagini sanitari del caso l’anziano è risultato negativo e ha fatto ritorno, sempre tramite il 118, presso la sua abitazione.