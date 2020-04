Coronavirus, Bill Gates: “Finanzierò la produzione del vaccino”

La Bill e Melinda Gates Foundation è attualmente al lavoro per trovare un vaccino al Covid-19 e, a inizio aprile, ha avuto il via libera dalla Food and Drug Administration per fare i primi test.

Il fondatore di Microsoft continua quindi a dare un contributo importante nella lotta al Coronavirus.

Bill Gates si è detto disposto a finanziarne la produzione. Intervistato dal Times di Londra, Gates ha dichiarato che se il risultati dei test in corso ad Oxford sugli anticorpi saranno positivi si impegnerà perché il vaccino venga prodotto in maniera massiccia. “Presto verrà testato sugli esseri umani” – ha detto – “Se i risultati saranno quelli sperati, io e altri ci impegneremo affinché venga prodotto per il mondo intero”.

Blli Gates ha ribadito che, in questo momento, tutti devono fare la loro parte senza badare a spese: “Fortunatamente nessuno di quanti stanno lavorando ai vaccini si aspetta di farci soldi”.