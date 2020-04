Coronavirus: il vaccino finanziato da Bill Gates ha avuto il via libera per i primi test sugli umani

Il presidente di Inovio Joseph Kim: “Il nostro team di ricercatori, partner e finanziatori si è mobilitato da quando la sequenza genetica del virus è diventata disponibile all’inizio di gennaio e continua a lavorare 24 ore su 24 per garantire l’avanzamento rapido di Ino-4800 attraverso questo studio di fase 1″

Quaranta volontari adulti sani hanno ricevuto la prima dose del vaccino Ino-4800, a cui ne seguirà una seconda tra quattro settimane. Si stima che si potranno avere i primi risultati entro la fine dell’estate. Inovio, l’azienda biotetch finanziata dalla Bill e Melinda Gates Foundation, che ha avuto il via libera della Food and Drug Administration per i primi test del loro vaccino contro il Coronavirus, ha fatto sapere di essere in grado di produrre un milione di dosi di vaccino entro la fine dell’anno per ulteriori studi.

Il magnate dell’informatica Bill Gates non sta puntando solo su Inovio. Infatti ha destinato altri 125 milioni di dollari per finanziare contemporaneamente sette diverse strutture dedicate allo sviluppo di un vaccino contro il Covid-19. Il suo intento è quello di fornire materiale ai migliori gruppi di ricerca del mondo nella speranza che uno di questi trovi una risposta efficace al virus.