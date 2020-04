Tutti negativi i tamponi effettuati sugli operatori della Rsa Morana

Ottime notizie e comprensibile sollievo per la Casa di cura Rsa Morana. Dopo l’esito del tampone effettuato sugli anziani utenti della struttura, è risultato negativo anche il tampone somministrato ai 60 operatori sanitari in servizio presso la stessa. Nei giorni scorsi, la comunità marsalese aveva accolto con grande apprensione la notizia della positività riscontrata su 5 paziente rispetto ai test sierologici tramite prelievo ematico, temendo che nella citata Rsa potesse configurarsi una situazione simile a quanto avvenuto in diverse realtà che ospitano soggetti anziani, sia in Sicilia che nel resto d’Italia. Fortunatamente, però, i risultati ufficiali diffusi nelle ultime 48 ore sgombrano il campo sull’ipotesi di un possibile focolaio, ventilata inopportunamente nella giornata di martedì. Quella dei test sierologici, lo ricordiamo, è una pratica che su disposizione della Regione si sta attuando in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private in vista dell’inizio della cosiddetta “fase 2” del lockdown, che dal 4 maggio dovrebbe a una graduale riapertura delle attività commerciali e imprenditoriali.