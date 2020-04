L’haistylist marsalese Roberto Pellegrino lancia i tutorial per curare il proprio look da casa (VIDEO)

Per i giovani e gli adolescenti il look è diventato nel tempo uno degli aspetti da curare maggiormente, oltre che un argomento di continuo confronto. In questi settimane trascorse a casa, tra le altre cose, molti di loro hanno dovuto rinunciare al tradizionale appuntamento con il barbiere di fiducia. Pensando a loro, il giovane hairstylist di Marsala Roberto Pellegrino ha deciso di disposizione dei suoi clienti, e non solo, dei video pubblicati sulle sue pagine Facebook e Instagram, in cui consiglia alcuni piccoli accorgimenti da utilizzare per continuare a curare il proprio aspetto anche durante questo periodo in cui le parrucchierie e i saloni di bellezza sono rimasti chiusi.

I suggerimenti di Roberto sono quelli di non smettere di prendersi cura di sé, neppure quando si è a casa e non ci sono aperitivi o feste a cui partecipare, perché prima di chiunque altro bisogna piacere a se stessi. Da qui l’idea di proporre ritocchi e trucchi che tutti possono provare a fare guardando i suoi brevi video dedicati al mondo maschile.

I video e i suggerimenti del giovane haistylist marsalese vogliono essere anche un invito alla responsabilità e a diffidare dai parrucchieri irresponsabili che abusivamente esercitano la professione andando di casa in casa, diventando potenzialmente pericolosi. “Occorre pazientare ancora un po’ “, dice Roberto Pellegrino -presto consentiranno l’apertura dei nostri saloni e prenderemo tutte le misure di sicurezza affinché i nostri clienti potranno prendersi cura di sé in tutta sicurezza”.