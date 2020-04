Dal Pd di Marsala mille euro per il fondo di solidarietà

Il circolo locale del Pd di Marsala ha voluto manifestare concretamente il proprio supporto nei confronti dell’emergenza povertà del territorio lilybetano causata dal Covid, donando 1000 euro al fondo di solidarietà stipulato tra il Comune di Marsala e la Fondazione San Vito Onlus

“Abbiamo voluto fare anche noi la nostra piccola parte in favore di chi oggi si trova in condizioni di bisogno materiale con contributo economico nella piena consapevolezza che l’emergenza sanitaria ha allargato notevolmente la fascia di persone in difficoltà anche nella realtà locale e che è molto cresciuto il numero di persone che necessitano di aiuti concreti. Consapevoli, comunque, che le donazioni sono indubbiamente atti importanti, ma che i problemi vanno risolti restituendo il lavoro alle persone, auspichiamo una ripartenza celere di settori al momento in grande difficoltà, le attività produttive, le imprese, l’artigianato, i trasporti, il turismo, l’agricoltura, la pesca, tutto naturalmente nel rispetto delle norme di sicurezza, e siamo pronti a fornire il nostro contributo di idee e proposte all’Amministrazione per supportare il complesso percorso di ripresa dei prossimi mesi”.