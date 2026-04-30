Evento finale per la mostra antologica di Angela Trapani al San Domenico

Finissage della mostraantologica “La Curvatura dell’Universo” di Angela Trapani, che nelle scorse settimana ha riscosso un notevole successo di pubblico, anche di turisti. Un incontro tra arte, poesia e musica folk che si terrà domenica 3 maggio 2026 alle ore 18, presso il Chiostro di San Domenico di Trapani. Per l’occasione la giornata sarà allietata da un concerto di musica folk tra tradizione e contemporaneità a cura di Roberta Prestigiacomo, voce e chitarra.

Sarà presente anche il critico d’arte e poeta Aldo Gerbino che approfondirà il percorso pittorico dell’artista marsalese Angela Trapani. L’evento si inserisce come momento di dialogo tra arti, intrecciando musica, parola e arti visive. Il concerto sarà arricchito da interventi di lettura di Giampiero Montanti, che interpreterà un testo di Aldo Gerbino, tratto dal catalogo della mostra. Il coordinamento è a cura dell’associazione culturale D’Altro Canto, impegnata nella promozione e valorizzazione delle espressioni artistiche del territorio. Un appuntamento che si propone come esperienza immersiva, capace di coniugare linguaggi diversi in un’unica narrazione poetica. La mostra, ad ingresso gratuito, gode del patrocinio del Comune di Trapani, del Libero Consorzio comunale e di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026.