Al Don Bosco il confronto dell’Opera “Mons. Di Leo” tra i candidati sindaci di Marsala

Si terrà lunedì 4 maggio, dalle ore 18.30 alle ore 20, presso il Cine Teatro “Don Bosco” di Marsala (ingresso vicolo Stovigliai – traversa di via Roma) il Confronto tra i candidati a sindaco di Marsala e la presentazione di 12 Proposte per una “Nuova Marsala”. L’iniziativa socio-culturale è organizzata dalla Scuola di formazione all’impegno sociale e politico della Diocesi di Mazara del Vallo e dall’Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV.All’inizio dell’incontro saranno presentate le “12 Proposte”. Successivamente i candidati presenti avranno 12 minuti ciascuno per esporre le loro priorità e progetti per la città lilibetana. A conclusione della pubblica manifestazione i candidati saranno invitati a sottoscrivere le “12 Proposte”. Non sono previsti interventi e domande delle persone presenti in sala.