Coronavirus nel trapanese, un nuovo ricovero a Marsala

Ancora lievi oscillazioni riguardo i positivi e i ricoveri in provincia di Trapani. Il consueto aggiornamento dell’Asp certifica che, al netto dei decessi (5) e delle guarigioni (27), il numero dei positivi scende a 91 (-1 rispetto a ieri).

Questa la distribuzione territoriale: Alcamo 18 (-1); Buseto Palizzolo 1; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 10 (+1); Erice 5; Gibellina 1; Marsala 4; Mazara del Vallo 3; Paceco 2; Salemi 16 (-1); Trapani 14; Valderice 13.

Sul nuovo caso registrato nelle ultime ore a Castelvetrano, il sindaco Enzo Alfano ha chiarito che si tratta di un focolaio esterno alla comunità. Il soggetto in questione è stato ricoverato presso il reparto Covid del “Paolo Borsellino” di Marsala, facendo salire a 6 il numero dei ricoveri (solo un caso in Terapia Intensiva).

Sono stati 3832 i tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza territoriale nel trapanese, mentre i test sierologici relativi al personale sanitario salgono a 2.808



Tra i 27 guariti, 9 sono stati dimessi dal Covid Hospital di Marsala, 3 dal Sant’Antonio Abate di Trapani e 15 si sono negativizzati dopo l’isolamento domiciliare. Restano ancora a Villa Zina i 6 pazienti che dopo il ricovero presso il nosocomio trapanese sono stati trasferiti pressso la struttura ricettiva di Custonaci, in attesa di completa negativizzazione.