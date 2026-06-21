La Diocesi di Mazara incontra la gente di mare: assemblea con il vescovo

La comunità ecclesiale e civile di Mazara del Vallo si prepara a vivere un importante momento di ascolto e confronto dedicato al mondo della marineria. Giovedì 25 giugno, dalle ore 17 alle 18.30, si terrà infatti l’assemblea civile ed ecclesiale dal titolo “Per la gente di mare. La Chiesa di Mazara in ascolto”, promossa dalla Diocesi di Mazara del Vallo. L’incontro avrà luogo presso il Palazzo Vescovile, in piazza della Repubblica, nel cuore del centro storico cittadino, e rappresenterà un’occasione per raccogliere testimonianze, esigenze e riflessioni provenienti da uno dei settori che da sempre caratterizzano l’identità economica, sociale e culturale della città.

A prendere parte all’iniziativa sarà anche Angelo Giurdanella, che guiderà questo momento di dialogo con pescatori, operatori del comparto marittimo, associazioni e realtà del territorio legate al mare. L’obiettivo dell’assemblea è quello di rafforzare il legame tra la Chiesa locale e la comunità marinara, ascoltando le problematiche, le sfide e le prospettive di un settore che negli ultimi anni ha dovuto confrontarsi con cambiamenti economici, normativi e sociali sempre più complessi. L’invito è rivolto alle associazioni, alle organizzazioni e a tutti coloro che operano nel mondo della pesca e delle attività marittime. Gli organizzatori hanno chiesto alle realtà associative di diffondere la partecipazione tra i propri iscritti e collaboratori, favorendo così un confronto il più ampio possibile. In una città come Mazara del Vallo, storicamente legata al mare e alla pesca, l’iniziativa assume un significato particolare: un momento di ascolto reciproco e di condivisione che punta a mettere al centro le persone, le loro esperienze e le prospettive future di una comunità che continua a trovare nel mare una delle sue principali risorse e ragioni di identità.