Colpo di mercato per la Nuova Pallacanestro Marsala: Emmanuele Giannullo vestirà la maglia biancoblu

La Nuova Pallacanestro Marsala annuncia il primo importante colpo di mercato per la prossima stagione: Emmanuele Giannullo è ufficialmente nuovo giocatore della squadra marsalese.

Il centro, classe 2004, arriverà a vestire la maglia biancoblu con un bagaglio di 8 stagioni di esperienza nel campionato italiano di basket. Giannullo proviene dalla Svincolati Milazzo, dove nella stagione 2024/25 ha disputato il campionato di B Interregionale, totalizzando 126 punti in 35 presenze con una media di 3.6 punti a partita.

Lo scorso anno, invece, in forza al Castanea ha avuto all’attivo ben 362 punti.

Giannullo si distingue per le sue capacità tecniche particolari: nonostante sia un centro, possiede un tiro preciso anche da oltre l’arco, rendendolo un giocatore moderno e completo. Ha sviluppato un gioco evoluto per un ruolo traditionally più fisico. È un elemento prezioso per qualsiasi squadra che cerca un centro con capacità di tiro esterno.

Comincia la costruzione della squadra

La dirigenza della Nuova Pallacanestro Marsala sottolinea che questo è soltanto il primo colpo di mercato: la costruzione della squadra per la prossima stagione in Serie C è appena iniziata. Altri nomi importanti sono in lavorazione per completare un roster competitivo.

La Nuova Pallacanestro Marsala, sotto la guida del coach Grillo, ha avviato un progetto giovane con l’obiettivo di portare il tifo e la passione di Marsala nuovamente sui palcoscenici di Serie C. L’arrivo di Giannullo conferma la volontà della società di investire su giocatori con le giuste qualità per competere al meglio nel campionato regionale.