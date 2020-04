36/Nanni Balestrini – Poesie in quarantena

Istruzioni preliminari

il nostro mondo sta scomparendo

i tramonti succedono ai tramonti

si può sentirne lo strappo silenzioso

scorrere il sangue la vita che fugge

su fogli di carta corrosi sbiaditi

accarezzando le parole ancora visibili

accarezzando le parole ancora visibili

supreme famose finzioni si dissolvono

su fogli di carta corrosi sbiaditi

i tramonti succedono ai tramonti

in una realtà caotica ostile immensa

non sappiamo chi siamo né dove andiamo

non sappiamo chi siamo né dove andiamo

le vecchie certezze se ne vanno

in una realtà caotica ostile immensa

supreme famose finzioni si dissolvono

la nostra urgenza di ordine si annulla

in un reticolato di possibilità infinite

in un reticolato di possibilità infinite

proviamo ogni volta con parole diverse

la nostra urgenza di ordine si annulla

le vecchie certezze se ne vanno

tutto si ramifica si scompone si mescola

gli esperimenti non producono un sì o un no

gli esperimenti non producono un sì o un no

ma un continuo flusso di probabilità

tutto si ramifica si scompone si mescola

proviamo ogni volta con parole diverse

nessuna ricerca di risposte assolute

poiché ogni sviluppo è segnato dalla discontinuità

poiché ogni sviluppo è segnato dalla discontinuità

rottura radicale e definitiva con l’evoluzionismo

nessuna ricerca di risposte assolute

ma un continuo flusso di probabilità

il punto è dove la catena può essere spezzata

la contraddizione principale muta continuamente

la contraddizione principale muta continuamente

nella violenza che stravolge la quotidianità

il punto è dove la catena può essere spezzata

rottura radicale e definitiva con l’evoluzionismo

teoria materialista della contingenza

il tempo in cui l’uno si spacca in due

il tempo in cui l’uno si spacca in due

guardando l’evento da prospettive parziali

teoria materialista della contingenza

nella violenza che stravolge la quotidianità

nella durata mutevole delle congiunture

forze eterogenee si compongono su una linea comune

forze eterogenee si compongono su una linea comune

secondo una relazione non predeterminata

nella durata mutevole delle congiunture

guardando l’evento da prospettive parziali

scomporre e ricomporre in equilibri alternativi

la scrittura come un flusso non come un codice

la scrittura come un flusso non come un codice

costruzioni associative e accumulative

scomporre e ricomporre in equilibri alternativi

secondo una relazione non predeterminata

arricchisce il significato rendendolo plasmabile

la forma liberata dalla palude delle sintassi

la forma liberata dalla palude delle sintassi

sequenza di immagini sparate come slogan

arricchisce il significato rendendolo plasmabile

costruzioni associative e accumulative

rendere partecipe il lettore azzerando il linguaggio

contro l’abuso la convenzione lo svuotamento di senso

contro l’abuso la convenzione lo svuotamento di senso

non più dominanti e dominati ma forza contro forza

rendere partecipe il lettore azzerando il linguaggio

sequenza di immagini sparate come slogan

l’attacco va minuziosamente preparato

secondo una prospettiva rivoluzionaria

secondo una prospettiva rivoluzionaria

un altro mondo sta apparendo

l’attacco va minuziosamente preparato

non più dominanti e dominati ma forza contro forza

si può sentirne lo strappo sonoro

scorrere il sangue la nuova vita che arriva

