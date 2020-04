L’azienda Fratelli De Vita omaggia un enorme fascio di fiori l’Avis di Marsala

Gradita sorpresa oggi presso la sede Avis di Marsala, in via Giacinto Bruzzesi. Il titolare dell’azienda agricola Fratelli De Vita ha omaggiato la sezione marsalese dell’Avis con un enorme fascio di fiori. “Il periodo è bruttissimo per il nostro settore, ma dobbiamo resistere e reagire. E questo regalo ai donatori e al personale sanitario è anche segno di riconoscimento per l’importante servizio sociale che stanno svolgendo”. I volontari dell’Avis e il dottore Nunzio Ragona hanno espresso il loro profondo ringraziamento a Roberto, titolare dell’azienda Fratelli De Vita.