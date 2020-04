Coronavirus, a Salemi un altro caso. Venuti: “Una matrice diversa”

Un altro caso di Coronavirus colpisce Salemi. Lo ha annunciato il sindaco Domenico Venuti sulla sua pagina Facebook: “Ho avuto comunicazione di un 23° caso a Salemi. Quest’ultimo, come il precedente, ha una matrice diversa rispetto agli altri conosciuti finora. Tutto questo significa una cosa: non possiamo abbassare la guardia. Il virus continua a essere presente e non possiamo permetterci alcun rilassamento: il rischio è quello di vanificare gli sforzi fatti finora”.

Ma il sindaco ha anche affermato che si stanno registrando a Salemi negli ultimi giorni anche i primi tre guariti, o in via di guarigione. “Il pericolo c’è ed è attualissimo – dice infine Venuti -. Per questo, in vista di Pasqua e Pasquetta, vi preannuncio che aumenteranno i controlli: nessuna tolleranza da parte delle forze dell’ordine contro comportamenti irresponsabili. Bisogna restare a casa perché la situazione resta molto complicata“.