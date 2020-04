Polizia Stradale e Anpas donano 102 uova pasquali ai bimbi più bisognosi di Erice

La Polizia Stradale unitamente ai volontari de “Il Soccorso” Anpas Trapani hanno donato 102 uova pasquali di cioccolata ai bambini più bisognosi del Comune di Erice.

Sono state “formalmente” consegnate alla presenza di un rappresentante della Polizia Stradale, del Sindaco, del Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile e da “Il Soccorso” presso la sede del COC (centro operativo comunale) e saranno distribuite entro sabato ai bambini del territorio di Erice.

Un minuscolo granello di normalità per i bambini delle famiglie in cui è difficile in questi momenti anche la garanzia delle primissime necessità.

Il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Trapani spiega questo gesto dicendo che “La Pasqua è la festa per eccellenza simbolo della rinascita e in un momento così difficile per tutti gli italiani, è giusto che i bambini risentano il meno possibile di questa situazione. Abbiamo provato a donare loro un po’ di normalità e speriamo anche un momento di gioia”.