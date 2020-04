A Valderice il sindaco Stabile annuncia un nuovo caso di Coronavirus e due guarigioni

Attraverso i social, il sindaco di Valderice Francesco Stabile ha aggiornato la comunità locale sulla situazione Coronavirus in città. In particolare, Stabile ha annunciato che si è registrato un nuovo caso di Covid-19, il nono dall’inizio dell’emergenza. Al contempo, ha anche comunicato la guarigione di due cittadini valdericini che precedentemente erano risultati positivi al tampone.

“I prossimi giorni – afferma Stabile – saranno davvero determinanti per contenere il contagio del virus, voglio ribadire che in vista delle festività Pasquali è necessario ancora rimanere a casa.

Dobbiamo fare qualche sacrificio ulteriore, per il bene della salute di tutti noi. In questi giorni, saranno comunque incrementati ancora di più, i controlli a Valderice, da parte dei Carabinieri e dalla Polizia Municipale. Non dobbiamo mollare proprio adesso, mi appello al vostro senso del dovere e di appartenenza a questa splendida comunità. Soltanto insieme possiamo farcela”.