Salgono a 94 i casi di Coronavirus nel trapanese

Salgono a quota 94 i casi di Coronavirus in provincia di Trapani. Nello specifico, sono 24 i pazienti ricoverati tra il “Paolo Borsellino” di Marsala (14, di cui 4 in Terapia Intensiva) e il Sant’Antonio Abate del capoluogo (10). Sono invece 70 i soggetti che dopo l’esito positivo del tampone sono stati posti in isolamento domestico. Il quadro dell’emergenza è completato dai 3 decessi (Marsala, Trapani e Castellammare del Golfo) e da una guarigione.

Questa la distribuzione territoriale che si evince dai dati forniti nel pomeriggio dall’Asp: Alcamo 15; Castelvetrano 7; Erice 5; Valderice 8; Marsala 8; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 22; Trapani 11; Campobello di Mazara 4; Castellammare del Golfo 3.

Tra i dati della Regione e quelli dell’Asp si evince nuovamente una discrasia, dovuta al fatto che cinque dei 94 soggetti conteggiati in realtà non risultano residenti in provincia di Trapani.

Ad ogni modo, resta il fatto che dopo alcune giornate caratterizzate da poche oscillazioni, l’ultimo fine settimana ha fatto segnare un sensibile incremento di casi nel trapanese, che fino a venerdì erano 78. Numeri che comunque sono ben distanti da quelli delle province siciliane più colpite (Catania, Messina Enna e Palermo).

Questo il quadro nelle nove province dell’isola: Agrigento, 104 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 91 (23, 4, 7); Catania, 525 (153, 23, 46); Enna, 270 (170, 1, 13); Messina, 314 (138, 15, 24); Palermo, 258 (73, 29, 12); Ragusa, 41 (7, 4, 3); Siracusa, 77 (44, 25, 7); Trapani, 94 (24, 1, 3).