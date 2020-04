Pantelleria, sciopero della fame dei sanitari e dei medici. Lo Curto: “riaprire il punto nascita”

“Pantelleria non può fare a meno di un punto nascita in questo momento di emergenza sanitaria. Le gestanti non devono assolutamente imbarcarsi per la terra ferma, per raggiungere Trapani, al momento del parto”. E’ quanto afferma in una nota Eleonora Lo Curto.

L’isola di Pantelleria ad ora non registra alcun contagio da Covid-19 e “…sarebbe gravissimo se l’infezione arrivasse proprio a causa degli spostamenti delle donne in gravidanza che prioritariamente vanno tutelate assieme ai bambini. Nei giorni scorsi avevo già sollecitato il governo regionale affinché si derogasse all’attuale rete ospedaliera riaprendo il Punto nascita nella isola pantesca. Ribadisco tale istanza ed esprimo tutta la mia solidarietà ai cittadini di Pantelleria, all’Amministrazione comunale ed ai medici e sanitari che stanno facendo lo sciopero della fame per protestare per la mancata autorizzazione ad aprire il Punto nascita. I tagli alla sanità hanno smantellato strutture sanitarie, a totale svantaggio dei cittadini-utenti, e il risultato di questa falcidie emerge in maniera plastica proprio per l’assenza di presidi in tanti territori della Sicilia che stanno soffrendo per l’emergenza coronavirus, in termini di assistenza sanitaria adeguata”.